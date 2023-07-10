«Аталанта» подписала хавбека «Торино» Адопо
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Полузащитник «Торино» Мишель Адопо стал игроком «Аталанты». Об этом сообщает пресс-служба бергамасков.
«Аталанта» тепло приветствует Мишеля Ндари Адопо и желает ему всего самого наилучшего (как личного, так и командного) в футболке нашего клуба», — говорится в сообщении итальянского клуба.
По информации источника, соглашение между «Аталантой» и 23-летним полузащитником будет рассчитано на четыре года (до конца июня 2027-го).
В сезоне-2022/2023 на счету Адопо 11 матчей за «Торино» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 0,5 млн.
Ранее сообщалось о переходе форварда «Милана» Даниэля Мальдини в «Эмполи» на правах аренды.
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