«Аталанта» подписала хавбека «Торино» Адопо

Полузащитник «Торино» Мишель Адопо стал игроком «Аталанты». Об этом сообщает пресс-служба бергамасков.

«Аталанта» тепло приветствует Мишеля Ндари Адопо и желает ему всего самого наилучшего (как личного, так и командного) в футболке нашего клуба», — говорится в сообщении итальянского клуба.

По информации источника, соглашение между «Аталантой» и 23-летним полузащитником будет рассчитано на четыре года (до конца июня 2027-го).

В сезоне-2022/2023 на счету Адопо 11 матчей за «Торино» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 0,5 млн.

Ранее сообщалось о переходе форварда «Милана» Даниэля Мальдини в «Эмполи» на правах аренды.