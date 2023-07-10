Сын Мальдини перешёл из «Милана» в «Эмполи» на правах аренды

Нападающий «Милана» Даниэль Мальдини стал игроком «Эмполи». Молодой футболист проведёт в составе новой команды как минимум один сезон на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

По информации источника, арендное соглашение предусматривает возможность выкупа Мальдини. В случае перехода форварда в «Эмполи» на постоянной основе «Милан» также сможет выкупить своего игрока обратно.

В сезоне-2022/2023 Мальдини выступал за «Специю» на правах аренды. На его счету 20 матчей во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее сообщалось о договорённости «Милана» и «Челси» по трансферу американского вингера Кристиана Пулишича.