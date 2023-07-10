«Зенит» одержал уверенную победу в последнем матче предсезонки

Завершился товарищеский матч, в котором встречались команды из Санкт-Петербурга: «Зенит» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» разгромил своего соперника со счётом 4:0.
Несмотря на уверенную победу, сине-бело-голубые не сразу смогли завладеть инициативой. Первый гол в матче «Зенит» забил лишь на 56-й минуте — отличился полузащитник Александр Ерохин. Спустя всего лишь две минуты Ерохин сумел оформить дубль.
В концовке встречи футболисты «Зенита» довели счёт до разгромного: сперва на 79-й минуте отличился вингер Андрей Мостовой, а уже через минуту Ерохин записал в свой актив хет-трик. Матч так и завершился — 4:0 в пользу «Зенита».
Напомним, это последняя игра петербуржцев в рамках предсезонной подготовки. В субботу, 15 июля, подопечные Сергея Семака встретятся с ЦСКА в рамках Суперкубка России. Начало встречи – в 17:00 мск.
- 10 июля 2023
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