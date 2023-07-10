Каземиро назвал тройку лучших игроков своего поколения

31-летний бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро, ранее успешно выступавший за мадридский «Реал», назвал тройку лучших игроков своего поколения.
«Лучшие игроки? Месси всегда был моим соперником, от «Барселоны» и сборной Аргентины не было возможности сбежать. Было приятно играть против него. Игра этого парня не нуждается в комментариях, мы можем просто восхищаться им.
Я не имел удовольствия видеть вживую, как играют Марадона и Пеле, но мне повезло наблюдать за игрой Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Неймара, троих величайших игроков моего поколения. Я видел Роналдо, Зидана… Но, без сомнения, эти трое — лучшие в моё время. Я никогда не играл против Криштиану, слава богу, он подарил мне много титулов и побед», – приводит слова Каземиро Foot Mercato со ссылкой на журнал Placar.
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