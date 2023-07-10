Бывший форвард «Милана» и «Ливерпуля» Борини перешёл в «Сампдорию»
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Нападающий «Фатих Карагюмрюк» Фабио Борини стал игроком «Сампдории». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
По информации источника, соглашение между 32-летним форвардом и генуэзцами рассчитано на два сезона (до конца июня 2025 года). В минувшем розыгрыше чемпионата Италии «Сампдория» заняла последнее место и вылетела во второй по силе дивизион.
Ранее Борини выступал за «Челси», «Ливерпуль» и «Милан». В сезоне-2022/2023 на счету итальянца 31 матч за «Фатих Карагюмрюк» во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и восемью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.
Ранее сообщалось о желании «Сампдории» подписать защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.
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