Игрок «Зенита» Ерохин высказался о победе в матче с санкт-петербургским «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе в контрольном матче с санкт-петербургским «Динамо» (4:0). Футболист оформил хет-трик.

«Игровую практику получили те, кто вчера мало сыграл с «Фенербахче». Мы провели хорошую игру, получили нагрузку и выиграли. Впереди у нас день отдыха, после которого перейдём на недельный подготовительный цикл перед Суперкубком.

Был необычный стартовый состав? Взаимопонимание нормальное. В первом тайме не получалось сделать последнюю завершающую передачу или удар, но во втором тайме мы наладили этот момент — стало больше открываний за спину, передач и голов.

Атмосфера на пустой «Газпром Арене»? Атмосфера обычного тренировочного матча, ничего удивительного в ней нет», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».