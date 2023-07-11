Игрок «Зенита» Ерохин высказался о победе в матче с санкт-петербургским «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе в контрольном матче с санкт-петербургским «Динамо» (4:0). Футболист оформил хет-трик.
«Игровую практику получили те, кто вчера мало сыграл с «Фенербахче». Мы провели хорошую игру, получили нагрузку и выиграли. Впереди у нас день отдыха, после которого перейдём на недельный подготовительный цикл перед Суперкубком.
Был необычный стартовый состав? Взаимопонимание нормальное. В первом тайме не получалось сделать последнюю завершающую передачу или удар, но во втором тайме мы наладили этот момент — стало больше открываний за спину, передач и голов.
Атмосфера на пустой «Газпром Арене»? Атмосфера обычного тренировочного матча, ничего удивительного в ней нет», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».
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