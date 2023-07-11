Мбаппе останется в «ПСЖ» на следующий сезон, даже если его посадят на скамейку запасных

Французский футбольный эксперт Даниэль Риоло заявил, что нападающий Килиан Мбаппе не покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

«Мбаппе будет в «ПСЖ» в следующем сезоне. Даже если в клубе решат посадить его на скамейку запасных, Мбаппе останется в клубе. Он готов принять эту ситуацию», — приводит слова Риоло RMC Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе направил «ПСЖ» письмо, в котором заявил, что не планирует продлевать контрактное соглашение с клубом. Контракт француза с парижанами рассчитан до 2024 года.

Одним из основных вариантов продолжения карьеры Мбаппе называется «Реал».

В прошлом сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца: