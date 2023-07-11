Гендиректор «Химок»: предлагали Мирзову и Долгову остаться, но решение было за ними

Генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Оленев прокомментировал уход из клуба полузащитника Резиуана Мирзова и нападающего Александра Долгова.

«Почему не получилось оставить Александра Долгова? Это его решение, которое обусловлено желанием играть в Премьер-Лиге.

Резиуан Мирзов ушёл по той же причине? У Мирзова закончился контракт, и он так же решил не продлевать его. Но лучше уточнить у Резиуана, почему он принял такое решение. Я могу сказать только то, что мы предлагали Мирзову и Долгову различные варианты, чтобы остаться в клубе, но решение было за ними», — приводит слова Оленева «Матч ТВ».

В сезоне-2022/2023 чемпионата России «Химки» заняли предпоследнее, 15-е место, набрав 18 очков. Следующий сезон команда проведёт в Первой лиге.