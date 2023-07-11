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Игроки сборной США и Канады устроили массовую драку после матча Золотого кубка КОНКАКАФ

Игроки сборной США и Канады устроили массовую драку после матча Золотого кубка КОНКАКАФ
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Футболисты сборной США подрались с игроками национальной команды Канады (3:2) после четвертьфинального матча Золотого кубка КОНКАКАФ, сообщает Marca.

По данным источника, после матча футболисты сборной США насмехались над своими соперниками, что привело к массовой драке в подтрибунном помещении. Разнимать потасовку пришлось охранником и тренерскому штабу сборных.

На данный момент неизвестно, планирует ли КОНКАКАФ наказывать футболистов за данный инцидент.
В полуфинале турнира сборная США сыграет с Панамой.

Золотой кубок является главным турниром федерации КОНКАКАФ, проходящим каждые два года. После 1989 года, когда победителем стала Коста-Рика, никто не выигрывал данное соревнование, кроме США и Мексики.

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