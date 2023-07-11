Каррера: надеюсь, «Спартак» станет чемпионом России в ближайшее время

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что надеется на чемпионство красно-белых в ближайшее время. В сезоне-2022/2023 «Спартак» выиграл бронзовые медали РПЛ.

«Как я оценю третье место „Спартака“ в прошлом сезоне? Это всегда зависит от первоначальных целей. Однако даже третье место имеет свою ценность. Искренне надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом России в ближайшее время», — приводит слова Карреры „РБ Спорт“.

59-летний Каррера играл за «Ювентус», будучи футболистом, а также работал в тренерском штабе «старой синьоры». Итальянский специалист находится в статусе безработного после ухода из «Бари» в апреле 2021 года. Вместе со «Спартаком» Каррера выиграл чемпионат России в 2017 году.