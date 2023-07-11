Салуквадзе: Бердыев — высококлассный тренер, для «Динамо» лучше и быть не может
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Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Лаша Салуквадзе порассуждал о перспективах назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера махачкалинского «Динамо».
«Бердыев — очень хороший, высококлассный тренер. Для «Динамо» лучше и быть не может, уверен результат будет хороший. Таких грамотных тренеров не найдёшь, не только в России, но и в Европе.
Если назначили, значит, Бердыев уверен, что результат будет. Если задачи нет, он не пойдёт. Много будет зависеть от финансов, чтобы выйти в РПЛ, нужны хорошие футболисты. Уверен, что результат будет быстрым. Может быть, не в этом сезоне, но в следующем — 100%», — приводит слова Салуквадзе Metarartings.
Бердыев находился без работы с апреля 2023 года после того, как покинул «Сочи».
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