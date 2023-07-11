Костылев — об уходе Медины: этим людям наплевать. Поманили, дали чуть больше, и всё

Ветеран московского ЦСКА Геннадий Костылев высказался по поводу перехода полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

«Этим людям наплевать. Сначала говорят о какой-то любви к клубу, что никогда не уйдут к конкуренту… А потом поманили, дали чуть больше, и всё. Уже целуют эмблему других. Но это такое поколение. Осуждаю ли я их? Да. Но это стало нормой. Все так живут. Все говорят какие-то пафосные слова, дают обещания, а в итоге все быстро меняется.

Для этих южноамериканцев ложь — вообще нормальная история. Сейчас, наверное, смеётся и думает: вот нашёл дураков. Теперь будет зарабатывать в два раза больше.

ЦСКА в любом случае должен оставаться ЦСКА. Я уже сколько лет говорю – сконцентрируйтесь на своих. Хватит искать таланты только за рубежом. Тем более при нынешней жизни», — приводит слова Костылева «РБ Спорт».