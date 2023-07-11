Геркус: слова чиновников УЕФА и ФИФА о возвращении российского футбола — это лицемерие

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слова представителей УЕФА и ФИФА о возвращении российского футбола.
«Слова чиновников УЕФА и ФИФА о возвращении российского футбола — это лицемерие. Приехали люди на конференцию РФС и что они должны говорить? Они вежливые. Их пригласили — они сказали: «Сильно не переживайте, всё наладится».
После слов чиновников Карасёва пригласили на сборы судей УЕФА? Давайте не преувеличивать — это сборы. Российских судей хотят вернуть на международные матчи? Может быть, наших судей и будут возвращать судить какие-то не самые значимые матчи.
Жёсткая политическая позиция неизменна в отношении России. Никаких сигналов в других сферах не происходит. Нет абсолютно никаких оснований надеяться, что вдруг в одном месте сломается и попрёт дружба. Можно заниматься самообманом, но я бы не стал. Я считаю, что мы теряем время — пропускаем отборочные турниры. Если осенью не стартуем в Азии, то пропустим отбор на чемпионат мира — 2026. Вот это будет обидно. На ровном месте пропускаем турнир, хотя могли бы хотя бы в отборе участвовать. Да, нас в итоге могут не пустить в финальную часть, но поиграли бы в отборе с турнирной перспективой.
Что касается азиатских кубков, некоторые недооценивают их и говорят, что это полная чушь. Но на наших глазах Саудовская Аравия собирает вполне себе хоть и бывших, но значимых популярных игроков и тренеров. Уже начинаешь отличать саудовские клубы. У них благодаря всему этому повысится конкуренция. Появляются клубы со своим лицом. Почему бы не сыграть с ними? В Корее есть неплохие команды, а сейчас появилась Саудовская Аравия. Почему у нас к этому презрительно относятся? Я считаю, что любые международные соревнования лучше, чем вариться в собственном соку. Рано или поздно это начнёт приедаться. И захочется какой-нибудь Медиалиги», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 11 июля 2023
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