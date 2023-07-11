Кристиан Нобоа: не согласился бы завершить карьеру, если бы мне предложили € 5 млн

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о желании продолжать карьеру. По словам эквадорца, он не думает о том, чтобы вешать бутсы на гвоздь.
«Согласился бы завершить карьеру, если бы мне предложили € 5 млн? Нет. Сколько могу ещё играть? Я не знаю. Но чувствую себя хорошо, чувствую себя счастливым на тренировках. От игры в футбол я ещё не устал. Нравится ли мне «Сочи»? Да. Очень!» — приводит слова Нобоа «РБ Спорт».
Нобоа перебрался в Россию в 2007 году, откликнувшись на предложение казанского «Рубина». В 2012 году полузащитник перебрался в «Динамо», а оттуда — в греческий ПАОК. В 2015 году футболист присоединился к «Ростову», затем играл за «Зенит», «Рубин» (на правах аренды) и, наконец, обосновался в «Сочи».
В составе «Рубина» Кристиан дважды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. С «Зенитом» Нобоа выигрывал Российскую Премьер-Лигу в сезоне-2018/2019.
- 11 июля 2023
-
09:45
-
09:42
-
09:34
-
09:30
-
09:26
-
09:21
-
09:20
-
09:17
-
09:10
-
09:06
-
09:05
-
09:00
-
08:30
-
08:22
-
07:56
-
07:36
-
07:27
-
07:27
-
07:10
-
06:55
-
06:34
-
06:32
-
06:22
-
06:13
-
05:57
-
05:53
-
05:46
-
05:37
-
05:32
-
04:56
-
04:48
-
04:44
-
04:35
-
04:20
-
04:20