Кристиан Нобоа: не согласился бы завершить карьеру, если бы мне предложили € 5 млн

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о желании продолжать карьеру. По словам эквадорца, он не думает о том, чтобы вешать бутсы на гвоздь.

«Согласился бы завершить карьеру, если бы мне предложили € 5 млн? Нет. Сколько могу ещё играть? Я не знаю. Но чувствую себя хорошо, чувствую себя счастливым на тренировках. От игры в футбол я ещё не устал. Нравится ли мне «Сочи»? Да. Очень!» — приводит слова Нобоа «РБ Спорт».

Нобоа перебрался в Россию в 2007 году, откликнувшись на предложение казанского «Рубина». В 2012 году полузащитник перебрался в «Динамо», а оттуда — в греческий ПАОК. В 2015 году футболист присоединился к «Ростову», затем играл за «Зенит», «Рубин» (на правах аренды) и, наконец, обосновался в «Сочи».

В составе «Рубина» Кристиан дважды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. С «Зенитом» Нобоа выигрывал Российскую Премьер-Лигу в сезоне-2018/2019.