Илья Геркус оценил новый формат Кубка России

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о новом формате Кубка России.

«Лично мне понравился новый формат розыгрыша Кубка России. Много критики? Такой формат возник из слияния двух кубков в один. Формат неидеальный, но задачу популяризации Кубка он решил — турнир зажил новой жизнью. Верхняя сетка хорошая — всем понравилась. Все клубы играют, все при деле», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Российский футбольный союз утвердил календарь группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 2023/2024. Первые матчи 25 июля проведут «Локомотив» и «Урал», а также «Пари НН» и «Динамо». Начало матчей – в 18:30 мск. Групповой раунд турнира продлится до 2 ноября.

Команды сыграют в два круга – каждая по шесть матчей. Клубы, которые займут первые два места в группах, попадут в плей-офф Пути РПЛ. Команды с третьих мест будут играть в плей-офф Пути регионов.