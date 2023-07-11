Илья Геркус — о Личке в «Динамо»: клубу стоило серьёзнее отнестись к поиску тренера

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о назначении Марцела Лички на пост главного тренера московского клуба.
«Личку по итогам прошлого сезона все носят на руках? Мне кажется, немного торопятся! «Оренбург» играл красиво? Бывало. А бывало, что они отлетали 0:8 и 1:5. Ну, молодцы, дома хорошо играли — десять побед. Но ведь и на выезде десять поражений — это тоже нужно учитывать. Ещё раз: очень хороший результат, но есть обстоятельства.
Считаю ли я, что Личка не тренер уровня «Динамо»? Смотря что считать уровнем «Динамо». Моё мнение: клубу стоило серьёзнее отнестись к поиску тренера — это важная инвестиция и ответственный шаг. У «Динамо» в последние годы нет последовательности в вопросе тренеров. Клуб пока не может выбрать курс и последовательно его придерживаться. Пятый тренер за четыре сезона, если не ошибаюсь.
Сможет ли Личка продержаться в «Динамо» до конца сезона? Всё зависит от ожиданий от его работы. Как и от того, какую команду ему соберут и как к нему будут относиться. Личка никогда не тренировал большие клубы: проработал в Премьер-Лиге всего один сезон. Что мы ждём от такого тренера? Не знаем! Это большой вопрос. Может быть, всем будет хорошо. Но на данный момент это риск — подписать молодого блеснувшего тренера, который показался интересным, причём в специфических обстоятельствах. Мы можем это проигнорировать, а можем вспомнить, что «Оренбург» играет довольно далеко и на искусственном поле — для команд РПЛ это тяжёлые выезды. Да, «Оренбург» удачно провёл селекцию. Кроме того, у других команд была небольшая недооценка. Так что назначение Лички для всех — и для него самого — большой вызов», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 11 июля 2023
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