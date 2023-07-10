Марцел Личка: не знаю, кто будет с капитанской повязкой «Динамо» завтра. Может, Паршивлюк
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка признался, что ещё не определился с кандидатурой капитана в московской команде.
«Я ещё не определился, кто будет капитаном «Динамо». Как будет проходить выбор капитана? Поговорим с ребятами и вместе спокойно обсудим. Был Фомин, который был капитаном в предыдущем сезоне. Лаксальт выходил с капитанской повязкой. Не знаю, кто будет с ней завтра. Может быть, Сергей Паршивлюк», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Отметим, что в минувшем сезоне Славиша Йоканович назначил капитаном московской команд полузащитника Даниила Фомина. Сербский специалист был уволен, а на его место был приглашён чешский специалист Личка, ранее работавший в «Оренбурге».
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