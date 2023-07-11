Илья Геркус высказался о назначении Мажича главой судейского департамента РФС

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал назначение на пост главы департамента судейства РФС сербского специалиста Милорада Мажича.
«Нужно оценивать не сезон, а более длительную дистанцию. Реформы судейства были заявлены не сезон назад, а несколько лет назад. Хачатурянц ведь сначала этим занимался. Получается, что всем этим реформам три сезона. Результаты неоднозначные, но вряд ли можно оценить их только положительно или только отрицательно.
Приход Мажича — это что-то новое? У нас уже были иностранцы в судействе: Перейра, Кашшаи и Розетти. Сейчас идёт продолжение подтягивания иностранных специалистов, которые должны волшебным образом исправить наше судейство. Самостоятельно попробовали – не получается. Решили вернуться к старому методу — привлечению опытных специалистов. Мне это решение понятно», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 11 июля 2023
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