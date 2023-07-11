Глушаков: многие смеялись, когда я сказал, что пришёл в «Спартак» за титулами

Полузащитник Денис Глушаков поделился воспоминаниями о своих эмоциях от перехода из «Локомотива» в «Спартак», а также признался, что не рассматривал возможность ухода из состава красно-белых в ЦСКА или «Зенит».
«Эмоции после перехода из «Локомотива» в «Спартак»? Было сложно психологически, я там дебютировал в РПЛ. Но устал, отыграл там долгие годы и ничего не выиграл. Сказал, что пришёл в «Спартак» за титулами, многие смеялись.
Что бы я сделал, если бы мне предложили перейти в ЦСКА или «Зенит» после чемпионского сезона? Думаю, уже не было смысла туда переходить. Если и оставаться, то в «Спартаке» надо было.
Была ли в тот момент такая сумма, ради которой я мог бы перейти в «Зенит» или ЦСКА? На тот момент нет. Даже не было мысли», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».
- 11 июля 2023
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