Юрганов: комфортнее жить в Сочи, чем в других городах России

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов рассказал, почему в городе Сочи жить лучше всего.

«Всё комфортно. Мы живём в хорошем комплексе. Зимой, когда везде холодно, здесь тепло, комфортно тренироваться. Даже другие, когда приезжают к нам, говорят, что у нас здесь кайфовые условия для футбола. Летняя жара тяжёлая, да. Здесь душно, не хватает кислорода. В Сочи круче всего жить, конечно. Это курорт, тут много отвлекающих факторов. Когда ты сюда только приезжаешь, видишь только курортную сторону. Сложно сосредоточиться. Но приходится стараться. Если всё отбросить, здесь комфортнее всего.

В выходной можно на море сходить. Когда такая жара, как сейчас, едем в Красную Поляну, остужаемся. Бывает, жена говорит: «В баню не хочешь сходить?» Думаю: «Какая баня, она на улице, мы ходим под палящим солнцем». В Поляне поднимаешься на подъёмнике в гору, там свежо и хорошо, наслаждаешься видами. Купаться в море в такую погоду не очень люблю, тем более на пляже народу много», — приводит слова Юрганова «РБ Спорт».