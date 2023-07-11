Защитник «Сочи» Юрганов: хотелось бы сыграть в «Спартаке». «Зенит» больше по бразильцам
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Защитник «Сочи» Игорь Юрганов признался, что хотел бы поиграть за московский «Спартак», однако отметил, что вероятность его перехода в состав красно-белых или санкт-петербургский «Зенит» довольно мала.
«Спартак» и «Зенит» в силу возраста, наверное, не будут на меня смотреть. Это топы, они больше обращают внимание на иностранцев.
Год назад были новости про «Спартак»? Может быть, был в каком-то списке, но не более того. Ко мне никто не обращался. Так, конечно, хотелось бы сыграть в таком клубе. «Зенит»? Там своих хватает. Они больше по бразильцам (смеётся)», — приводит слова Юрганова «РБ Спорт».
29-летний Юрганов играет за «Сочи» с 2021 года. Его контракт с сочинцами рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в € 800 тыс.
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