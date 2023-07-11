Юрганов: многие хотят уехать из Сибири, чтобы показать, на что они способны

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов рассказал, почему выбрал именно футбол.

«Я и сам изначально не верил, что из Алтайского края добрался до топ-лиги. Но нужны терпение и характер, удача и работоспособность, нельзя останавливаться. Отец всегда говорил, что всё в моих силах, поддерживал меня. Отец – большой любитель футбола. Года в три он мне подкидывал мяч. Лет в шесть отвёл меня в секцию. Со временем я начал любить футбол. Конечно, в детстве были периоды, когда и бросить хотел, но родители поддерживали. Сначала я вообще был нападающим, но потом стал опускаться всё ниже. Наверное, тренер видел какие-то оборонительные задатки. Каждый день проводил во дворе в детстве. Лазаешь по гаражам, качаешься на качелях, с палками бегаешь, в войнушку играешь. Всё так, как и у большинства детей того времени. Крутых площадок не было, мы сами всё придумывали, по деревьям лазали.

Один раз бросил стекло и попал мальчику по голове. У него пошла кровь. Мне было лет пять – побежал домой и спрятался под кровать. Но потом, кажется, к нам приходили разбираться. У нас суровый климат, и характер соответствующий, неуступчивый. Многие хотят уехать, чтобы показать, на что они способны. Есть голод до побед», — приводит слова Юрганова «РБ Спорт».