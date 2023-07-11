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Тошич: Фернандес знал, на что идёт, переходя в «Зенит». Я всегда его поддерживаю

Тошич: Фернандес знал, на что идёт, переходя в «Зенит». Я всегда его поддерживаю
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о предполагаемом переходе экс-защитника армейцев Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит», отметив, что всегда поддерживает решения бразильца.

«Марио — очень хороший футболист, отдал свои лучшие 10 лет ЦСКА. Сейчас у него появилось желание попробовать себя в новой команде. Я очень хорошо знаю Фернандеса, он прекрасный парень, всегда поддерживаю его решения.

Поддерживаю ли я его решение о переходе в «Зенит»? Когда я с ним общался, он не говорил про предложение «Зенита». Он принял такое решение — перейти в команду из Санкт-Петербурга — и знал, на что идёт», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

По информации СМИ, Фернандес уже завтра, 12 июля, подпишет контракт с «Зенитом».

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