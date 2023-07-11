Марио Фернандес завтра пройдёт медосмотр и подпишет контракт с «Зенитом» — Алейшо

Защитник Марио Фернандеc прилетит завтра в Санкт-Петербург, сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.
По информации источника, футболист пройдёт медосмотр, подпишет контракт с «Зенитом» и встретится с новыми партнёрами по команде.
Также сообщается, что Фернандес не сыграет в Суперкубке против ЦСКА. Но есть вероятность, что он полетит с командой в Казань.
Напомним, Фернандес десять лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год. В 2022 году игрок приостановил карьеру, вернулся в Бразилию и провёл несколько матчей за «Интернасьонал». ЦСКА вёл переговоры о возвращении защитника, но переход так и не состоялся.
Ранее сообщалось, что Фернандес подпишет с санкт-петербургской командой трёхлетнее соглашение с зарплатой в размере € 2,5 млн в год. ЦСКА предлагал игроку на € 1 млн меньше.
- 11 июля 2023
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