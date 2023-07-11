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«Цирковой антураж покидает стадион». Фанаты «Зенита» сделали заявление перед сезоном

«Цирковой антураж покидает стадион». Фанаты «Зенита» сделали заявление перед сезоном
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Активные фанаты «Зенита» выпустили обращение, в котором сообщили, что собираются посетить ближайший домашний матч сине-бело-голубых в новом сезоне.

Фанаты «Зенита» не посещали матчи чемпионата России, на которых требовался Fan ID. Первая игра петербуржцев в новом сезоне пройдёт в рамках Кубка страны, где карта болельщика не нужна. «Зенит» сыграет с «Ахматом» 25 июля.

«Fan ID, сцена и прочий цирковой антураж покидают стадион на Крестовском 25 июля. Сегодня клуб разошлёт промокоды всем владельцам абонов на «Вираж» сезонов-2021/2022 и 2022/2023. По ним можно будет приобрести билеты на наши сектора трибуны D. Один промокод — один билет, который необходимо выкупить до конца недели.

Тем, кто не попадает под требования по абонементам, стоит обратиться к старшим фанатских групп.

О свободной продаже для желающих проникнуться духом трибуны будет объявлено на следующей неделе!

Все на «Вираж»! Настало время воссоздать футбольную атмосферу!» — гласит официальное заявление фанатов, опубликованное в телеграм-канале «Ландскрона».

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