«Цирковой антураж покидает стадион». Фанаты «Зенита» сделали заявление перед сезоном

Активные фанаты «Зенита» выпустили обращение, в котором сообщили, что собираются посетить ближайший домашний матч сине-бело-голубых в новом сезоне.
Фанаты «Зенита» не посещали матчи чемпионата России, на которых требовался Fan ID. Первая игра петербуржцев в новом сезоне пройдёт в рамках Кубка страны, где карта болельщика не нужна. «Зенит» сыграет с «Ахматом» 25 июля.
«Fan ID, сцена и прочий цирковой антураж покидают стадион на Крестовском 25 июля. Сегодня клуб разошлёт промокоды всем владельцам абонов на «Вираж» сезонов-2021/2022 и 2022/2023. По ним можно будет приобрести билеты на наши сектора трибуны D. Один промокод — один билет, который необходимо выкупить до конца недели.
Тем, кто не попадает под требования по абонементам, стоит обратиться к старшим фанатских групп.
О свободной продаже для желающих проникнуться духом трибуны будет объявлено на следующей неделе!
Все на «Вираж»! Настало время воссоздать футбольную атмосферу!» — гласит официальное заявление фанатов, опубликованное в телеграм-канале «Ландскрона».
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