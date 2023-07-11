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«Ещё обязательно увидимся!» Воспитанник «Зенита» Шамкин трогательно попрощался с командой

«Ещё обязательно увидимся!» Воспитанник «Зенита» Шамкин трогательно попрощался с командой
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Полузащитник московского «Торпедо» Даниил Шамкин написал трогательное прощальное письмо своему родному клубу, санкт-петербургскому «Зениту», пообещав, что они ещё обязательно увидятся.

«Зенит» – мой родной клуб, за который я играл с самого детства. С которым связаны добрые, тёплые и эмоциональные моменты. Я их никогда не забуду – как и тех людей, которые сформировали меня как человека и футболиста. Болельщиков, которые всегда поддерживали. Партнёров, тренеров, персонал, всех-всех-всех!

«Зенит», огромное спасибо за эту полноценную футбольную жизнь. Нам есть что вспомнить. Ещё обязательно увидимся!

Теперь меня ждёт увлекательный путь за пределами родного города, и, я знаю, будет только интереснее.

С уважением, благодарный воспитанник Даниил Шамкин», — написал Шамкин в своём телеграм-канале.

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