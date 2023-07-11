Медина приступал к тренировкам в «Спартаке», кот бегал по полю. Фото из Тарасовки

Сегодня, 11 июля, в Тарасовке прошла открытая тренировка «Спартака». По её завершении состоялась пресс-конференция с участием нового главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. В занятии принял участие новичок красно-белых Хесус Медина.

Лучшие кадры с тренировки «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о переходе в команду полузащитника Хесуса Медины.

«Переход Медины — это то, чего нам не хватало на протяжении прошлого сезона. У нас все игроки полузащиты были с правой ногой. Нам не хватало футболиста именно с левой ногой. Зачастую наша игра сваливалась влево — был акцент на левый фланг. Теперь у нас есть такой футболист, который может добавить баланса в эту ситуацию. Нам именно этого и не хватало. Плюс ещё стандартные положения, в которых Медина очень силён», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.