Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динияр Билялетдинов: когда автобус стал сдавать назад, Бышовец крикнул: «Что ты делаешь?!»

Динияр Билялетдинов: когда автобус стал сдавать назад, Бышовец крикнул: «Что ты делаешь?!»
Анатолий Бышовец
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал о приметах в футболе.

«Многие футболисты — набожные, суеверные. Всё индивидуально. Кто-то носит с собой амулет. Я предпочитал перед матчами слушать музыку в наушниках — такой был ритуал. Это сейчас музыку включают на переносных колонках.

Расскажу историю про «Локомотив», когда его тренировал Анатолий Бышовец. Когда автобус начал сдавать назад, был крик, вопль Бышовца: «Что ты делаешь?! Мы едем на игру, а ты включаешь заднюю скорость. Это плохая примета». Водитель испугался, и ему пришлось сделать круг, чтобы не ехать задом», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, московский «Локомотив» занял в минувшем сезоне чемпионата России восьмое место, набрав 45 очков.

Материалы по теме
Бышовец считает, что «Зенит» может повторить рекорд «Баварии» по числу чемпионств подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023