Динияр Билялетдинов: когда автобус стал сдавать назад, Бышовец крикнул: «Что ты делаешь?!»

Бывший российский полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал о приметах в футболе.

«Многие футболисты — набожные, суеверные. Всё индивидуально. Кто-то носит с собой амулет. Я предпочитал перед матчами слушать музыку в наушниках — такой был ритуал. Это сейчас музыку включают на переносных колонках.

Расскажу историю про «Локомотив», когда его тренировал Анатолий Бышовец. Когда автобус начал сдавать назад, был крик, вопль Бышовца: «Что ты делаешь?! Мы едем на игру, а ты включаешь заднюю скорость. Это плохая примета». Водитель испугался, и ему пришлось сделать круг, чтобы не ехать задом», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, московский «Локомотив» занял в минувшем сезоне чемпионата России восьмое место, набрав 45 очков.