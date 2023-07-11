Погребняк: жду приглашения от Радимова в команду «Чисто Питер»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк выразил готовность сыграть за медийную команду «Чисто Питер», главным тренером которой был назначен экс-полузащитник сине-бело-голубых Владислав Радимов.
«Медиалига — это популяризация футбола в нашей стране. Сколько болельщиков приходит на стадионы! Матчи транслируются по ТВ. Молодые ребята проявляют себя и могут заиграть в команде РПЛ. Я положительно отношусь ко всем командам, у них есть и возможность в Кубке России участвовать. Готов ли я присоединиться к команде «Чисто Питер»? Я поддерживаю этот проект, с клубом и городом всё согласовано. Жду приглашения от Владислава Николаевича», — приводит слова Погребняка Legalbet.
Медийная команда «Чисто Питер» была основана в июне 2023 года. Название было выбрано путём голосования болельщиков.
- 11 июля 2023
-
17:23
-
17:18
-
17:09
-
17:04
-
17:02
-
17:00
-
16:53
-
16:51
-
16:40
-
16:31
-
16:30
-
16:17
-
16:15
-
16:10
-
16:06
-
16:03
-
15:54
-
15:53
-
15:52
-
15:35
-
15:33
-
15:20
-
15:13
-
15:04
-
15:04
-
14:56
-
14:50
-
14:38
-
14:35
-
14:25
-
14:25
-
14:24
-
14:12
-
14:07
-
13:52