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Погребняк: жду приглашения от Радимова в команду «Чисто Питер»

Погребняк: жду приглашения от Радимова в команду «Чисто Питер»
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк выразил готовность сыграть за медийную команду «Чисто Питер», главным тренером которой был назначен экс-полузащитник сине-бело-голубых Владислав Радимов.

«Медиалига — это популяризация футбола в нашей стране. Сколько болельщиков приходит на стадионы! Матчи транслируются по ТВ. Молодые ребята проявляют себя и могут заиграть в команде РПЛ. Я положительно отношусь ко всем командам, у них есть и возможность в Кубке России участвовать. Готов ли я присоединиться к команде «Чисто Питер»? Я поддерживаю этот проект, с клубом и городом всё согласовано. Жду приглашения от Владислава Николаевича», — приводит слова Погребняка Legalbet.

Медийная команда «Чисто Питер» была основана в июне 2023 года. Название было выбрано путём голосования болельщиков.

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