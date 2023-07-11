Адриан Муту возглавил азербайджанский «Нефтчи»

Азербайджанский «Нефтчи» подписал двухлетний контракт с бывшим футболистом «Ювентуса» и «Челси» Адрианом Муту, назначив его главным тренером команды.

«Нефтчи» является самым большим и сильным клубом в Азербайджане. Команда известна в Европе и пользуется поддержкой. Я уверен, что у меня будет хорошая связь с ними, потому что мы делаем то, что делаем, для наших болельщиков. Моя цель — вернуть «Нефтчи» его лидирующее положение в Азербайджане и с гордостью представлять Азербайджан в Европе. Я верю, что клуб добьётся больших успехов на европейских футбольных полях», — приводит слова Муту официальный сайт «Нефтчи».

Адриан Муту — воспитанник румынского «Арджеша». Он начинал карьеру на родине, после чего выступал за «Интер», «Верону», «Парму», «Челси», «Ювентус», «Фиорентину», «Чезену» и ряд других клубов. В 2004 году форвард был дисквалифицирован после того, как в его крови обнаружили кокаин. В 2016-м Адриан завершил карьеру футболиста.

Тренерскую карьеру он начал в 2018 году, возглавив «Волунтари». Последним местом работы Муту был бухарестский «Рапид».