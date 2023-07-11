Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико Мадрид» постарается подписать футболиста «Тоттенхэма» Хёйбьерга

«Атлетико Мадрид» постарается подписать футболиста «Тоттенхэма» Хёйбьерга
Аудио-версия:
Комментарии

«Атлетико Мадрид» ведёт активные поиски центрального полузащитника этим летом и одним из возможных вариантов может стать хавбек «Тоттенхэм Хотспур» Пьер-Эмиль Хёйбьерг, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «шпоры» готовы продать датского футболиста за приемлемую цену, однако сейчас оценка 27-летнего игрока клубами сильно расходится. «Тоттенхэм» хочет выручить не менее € 40 млн за своего полузащитника, в то время как «матрасники» готовы предложить только € 22 млн. Сам Пьер-Эмиль открыт к переходу в «Атлетико».

В сезоне-2022/2023 на счету Хёйбьерга 44 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

Материалы по теме
«Атлетико Мадрид» нацелился на Марко Верратти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023