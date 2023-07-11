«Атлетико Мадрид» постарается подписать футболиста «Тоттенхэма» Хёйбьерга

«Атлетико Мадрид» ведёт активные поиски центрального полузащитника этим летом и одним из возможных вариантов может стать хавбек «Тоттенхэм Хотспур» Пьер-Эмиль Хёйбьерг, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «шпоры» готовы продать датского футболиста за приемлемую цену, однако сейчас оценка 27-летнего игрока клубами сильно расходится. «Тоттенхэм» хочет выручить не менее € 40 млн за своего полузащитника, в то время как «матрасники» готовы предложить только € 22 млн. Сам Пьер-Эмиль открыт к переходу в «Атлетико».

В сезоне-2022/2023 на счету Хёйбьерга 44 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.