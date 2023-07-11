«Атлетико Мадрид» нацелился на Марко Верратти

«Атлетико Мадрид» проявляет серьёзный интерес к 30-летнему итальянскому полузащитнику «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Marca.

По информации источника, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне этим летом надеется укрепить линию полузащиты команды. Опытный итальянский хавбек – идеальный вариант для «Атлетико», по мнению Симеоне. Верратти также не против сменить обстановку, поскольку не полностью доволен ситуацией в парижском клубе. Ранее уже появлялись слухи о его уходе: сначала интерес к игроку проявляла «Рома», а потом саудовский «Аль-Хиляль». Тем не менее, «Атлетико» сможет сделать предложение по игроку только в том случае, если «ПСЖ» будет открыт к его продаже, так как Верратти недавно заключил новый контракт с парижским клубом до июня 2026 года.

В сезоне-2022/2023 итальянский полузащитник провёл 29 матчей в чемпионате Франции за «ПСЖ» и не отметился результативными действиями. За «ПСЖ» футболист выступает с 2012 года.