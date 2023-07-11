Игрок «КС» Салтыков — о Кубке: со многими топовыми командами играл, а с «Зенитом» ещё нет

18-летний атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал, с кем из соперников по Кубку России хочет сыграть больше всего.

«Жеребьёвка Кубка? «Зенит» — интересная команда. Я уже играл со многими топовыми командами, а с «Зенитом» ещё нет. С «Балтикой» играл, «Ахмат» — хорошая и крепкая команда. Но выделю «Зенит» — очень хочется с ними сыграть.

Жаль, что в группе нет московских команд? У «Акрона» в прошлом сезоне хорошо получалось с московскими командами играть», — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в субботу, 24 июня, была проведена жеребьёвка группового этапа. Соперниками «Крыльев Советов» на это стадии станут «Балтика», «Зенит» и «Ахмат». Действующим победителем Кубка России является ЦСКА.