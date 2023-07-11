Медведев — о будущем Малкома: никаких предложений в «Зенит» не поступало

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что петербургскому клубу не поступало предложений по переходу бразильского футболиста Малкома.

«Никаких предложений по Малкому в клуб не поступало», – цитирует Медведева «РИА Спорт».

Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему бразильскому нападающему сине-бело-голубых со стороны «Ливерпуля», а также клубов из Саудовской Аравии. Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из испанской «Барселоны», а летом 2022-го подписал новый долгосрочный контракт с петербургским клубом.

В составе «Зенита» бразилец стал четырёхкратным чемпионом России, также один раз выиграл Кубок и трижды — Суперкубок страны. Зимой 2023 года Малком получил российское гражданство.