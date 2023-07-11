Источник: Малком ещё надеется получить приглашение от «ПСЖ»

26-летний нападающий «Зенита» Малком всё ещё надеется получить приглашение от «Пари Сен-Жермен», сообщает Foot Mercato.
Прошлой зимой «ПСЖ» уже интересовался бразильцем, но до официального запроса дело не дошло. Сейчас бывший игрок «Бордо» снова задумался о перспективе вернуться играть во Францию, а парижане нуждаются в усилении атаки после ухода Месси и ввиду возможной потери Мбаппе и/или Неймара.
В любом случае, как отмечают журналисты издания, уроженец Сан-Паулу избалован вниманием нескольких клубов и может выбирать. В Англии талант Малкома по достоинству оценил «Ливерпуль», а ранее сообщалось об интересе к игроку из Саудовской Аравии. Предложения пока не поступали, но до закрытия трансферного окна пройдёт достаточно времени, чтобы принять взвешенное решение. Не исключая варианта, при котором Малком продлит контракт с «Зенитом».
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