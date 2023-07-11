«Бавария» заинтересована в подписании вратаря «Севильи» Боно

32-летний голкипер «Севильи» Яссин Боно стал объектом интереса мюнхенской «Баварии», сообщает Relevo.
По информации источника, немецкий клуб вернулся к кандидатуре вратаря сборной Марокко, поскольку ожидает ухода Яна Зоммера в «Интер». Напомним, «Бавария» уже пыталась подписать Боно в зимнее трансферное окно для замены травмированного Нойера, поскольку марокканец провёл потрясающий чемпионат мира. Однако тогда голкипер отказал мюнхенцам, решив остаться в «Севилье». Сейчас «Бавария» также нуждается в новом вратаре, и Яссин – один из возможных вариантов.
В прошедшем сезоне на счету Боно 36 матчей за «Севилью» во всех турнирах. Голкипер выступает за андалусийцев на протяжении трёх лет (с 2020 года). Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость 32-летнего вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
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