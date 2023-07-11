Месси – о переходе в «Интер Майами»: продолжу показывать высочайший уровень футбола
Поделиться
Нападающий сборной Аргентины и легенда «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как планирует проявить себя в футболке «Интер Майами».
«Мой менталитет и мой настрой не изменятся, и я буду стараться давать свой максимум как для себя, так и для своей команды, где бы я ни был. Здесь я продолжу показывать высочайший уровень футбола.
Я и моя семья рады тому решению, которое приняли. Мы готовы к переменам и хотим поскорее встретиться с новыми испытаниями», — приводит слова Месси ESPN.
В завершившемся сезоне Месси принял участие в 32 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач. Этим летом аргентинский футболист присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 июля 2023
-
22:01
-
21:54
-
21:37
-
21:36
-
21:19
-
21:09
-
21:01
-
21:00
-
20:41
-
20:36
-
20:20
-
20:09
-
20:01
-
20:00
-
19:50
-
19:42
-
19:41
-
19:30
-
19:19
-
19:01
-
19:01
-
18:52
-
18:45
-
18:40
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
18:05
-
18:01
-
17:54
-
17:51
-
17:47
-
17:44
-
17:31
-
17:23
Партнерский контент