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Месси – о переходе в «Интер Майами»: продолжу показывать высочайший уровень футбола

Месси – о переходе в «Интер Майами»: продолжу показывать высочайший уровень футбола
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Нападающий сборной Аргентины и легенда «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как планирует проявить себя в футболке «Интер Майами».

«Мой менталитет и мой настрой не изменятся, и я буду стараться давать свой максимум как для себя, так и для своей команды, где бы я ни был. Здесь я продолжу показывать высочайший уровень футбола.

Я и моя семья рады тому решению, которое приняли. Мы готовы к переменам и хотим поскорее встретиться с новыми испытаниями», — приводит слова Месси ESPN.

В завершившемся сезоне Месси принял участие в 32 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач. Этим летом аргентинский футболист присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента.

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