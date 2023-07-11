Тошич: свои лучшие годы я отдал ЦСКА, никогда не думал о других российских клубах

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопрос, мог бы он перейти в «Зенит» или «Спартак».

«Очень тяжело об этом говорить. Я отдал свои лучшие годы ЦСКА, у меня были предложения от других российских клубов — но я не думал переходить к ним, а всегда хотел играть только в ЦСКА. Не знаю, почему Марио перешёл в «Зенит». Мы должны помнить, что свои лучшие годы он отдал ЦСКА. Армейский клуб — лучшая команда в моей карьере, очень хорошее время для меня! Люблю ЦСКА! До сих помню свой «золотой» гол в ворота «Локомотива» — самый памятный матч», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

По информации СМИ, Марио Фернандес уже завтра, 12 июля, подпишет контракт с «Зенитом». Ранее бразильский полузащитник с российским паспортом играл за ЦСКА.