Тошич: свои лучшие годы я отдал ЦСКА, никогда не думал о других российских клубах
Поделиться
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопрос, мог бы он перейти в «Зенит» или «Спартак».
«Очень тяжело об этом говорить. Я отдал свои лучшие годы ЦСКА, у меня были предложения от других российских клубов — но я не думал переходить к ним, а всегда хотел играть только в ЦСКА. Не знаю, почему Марио перешёл в «Зенит». Мы должны помнить, что свои лучшие годы он отдал ЦСКА. Армейский клуб — лучшая команда в моей карьере, очень хорошее время для меня! Люблю ЦСКА! До сих помню свой «золотой» гол в ворота «Локомотива» — самый памятный матч», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».
По информации СМИ, Марио Фернандес уже завтра, 12 июля, подпишет контракт с «Зенитом». Ранее бразильский полузащитник с российским паспортом играл за ЦСКА.
Комментарии
- 11 июля 2023
-
23:32
-
23:20
-
23:07
-
23:01
-
22:45
-
22:36
-
22:36
-
22:17
-
22:09
-
22:01
-
21:54
-
21:37
-
21:36
-
21:19
-
21:09
-
21:01
-
21:00
-
20:41
-
20:36
-
20:20
-
20:09
-
20:01
-
20:00
-
19:50
-
19:42
-
19:41
-
19:30
-
19:19
-
19:01
-
19:01
-
18:52
-
18:45
-
18:40
-
18:40
-
18:30
Партнерский контент