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«Челси» постарается продать Обамеянга в клубы Саудовской Аравии

«Челси» постарается продать Обамеянга в клубы Саудовской Аравии
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Габонский нападающий лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг, скорее всего, продолжит карьеру в Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, лондонский клуб изменил дату возвращения 34-летнего форварда на базу клуба. Теперь он должен будет возобновить тренировки не 12 июля, а 17 июля. Точно так же «Челси» уже сделал с другим нападающим команды – Ромелу Лукаку, которого тоже отчаянно пытаются продать этим летом. «Челси» сильно рассчитывает на клубы из Саудовской Аравии, но переговоры восточных команд с Обамеянгом находятся на очень ранних стадиях. При этом ситуация по габонскому футболисту должна стать более определённой в ближайшие дни.

Контракт Обамеянга с «Челси» рассчитан до июня 2024 года. В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Обамеянг принял участие в 15 матчах, забил один гол и не отдал ни одной голевой передачи.

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