«Ювентус» может подписать Скамакку на замену Влаховичу

Туринский «Ювентус» рассматривает вариант с подписанием итальянского нападающего «Вест Хэм Юнайтед» Джанлуки Скамакки в случае уходе сербского форварда Душана Влаховича, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, «Ювентус» вступил в гонку за форварда, соревнуясь за его подписание с «Миланом» и «Ромой». В случае ухода Влаховича в «ПСЖ», Скамакка – предпочтительный вариант на его замену. Сам игрок хочет вернуться в Серию А после сложного сезона в Англии. «Ювентус» находится в выигрышной позиции по сравнению с конкурентами, поскольку «Милан» и «Рома» рассматривают только аренду игрока с правом выкупа, «молотобойцы» же рассматривают только полноценную продажу футболиста.

В сезоне-2022/2023 на счету Скамакки 27 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с «молотобойцами» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 27 млн.