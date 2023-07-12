«Челси» попробует приобрести Шерки у «Лиона» и следит за Ваи из «Монпелье»

«Челси» собирается сделать предложение «Лиону» по поводу трансфера 19-летнего нападающего Райан Шерки, сообщили источники ESPN. Лондонцы ищут замену хавбеку Кристиану Пулишичу, который в ближайшее время должен перейти в «Милан», в случае успешного прохождения медобследования.

Шерки был в составе молодёжной сборной Франции на недавнем чемпионате Европы U21. В минувшем сезоне он провёл за «Лион» 39 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Форвард оценивается примерно в € 40 млн, у него действующий контракт с «Лионом» до июня 2025 года, а зарплата в данный момент составляет € 75 тысяч в неделю. В январе предложение по Шерки делал «ПСЖ», но тогда лионцы отклонили его.

Также источники ESPN подтвердили, что «Челси» следит за 20-летним нападающим «Монпелье» Элье Ваи. Он также играл за Францию на молодёжном чемпионате Европы. Его контракт с «Монпелье» действует до июня 2025 года.

В прошлом сезоне Ваи забил 19 голов и отдал пять передач в 33 матчах в Лиге 1. «Монпелье» готов отпустить его за € 30 млн. Футболистом также интересуются другие английские клубы.

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