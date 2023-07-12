Жизнь ван дер Сара находится вне опасности

Бывший вратарь сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар остаётся в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильно, и жизнь находится вне опасности, сообщил официальный сайт амстердамского «Аякса» со ссылкой на жену экс-футболиста Аннемари. 52-летний нидерландец проводил отпуск в Хорватии и был госпитализирован в больницу Сплита в пятницу после кровоизлияния в мозг.

«Эдвин все еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильно. Опасности для его жизни нет. Каждый раз, когда мы навещаем его, он общается. Мы должны терпеливо ждать, чтобы увидеть, как будет развиваться его ситуация», — сообщила Аннемари.

Ван дер Сар выступал в профессиональном футболе с 1990 по 2011 годы. Он играл за «Аякс», «Ювентус», «Фулхэм», «Манчестер Юнайтед» и сборную Нидерландов. В 2016-м также провёл одну игру за ВВ «Нордвейк», за который выступал во время юношеской карьеры.