Валерий Петраков стал президентом омского «Иртыша»

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Главный тренер омского «Иртыша» Валерий Петраков вступил в должность президента клуба. Об этом сообщил официальный сайт «Иртыша».

«Накануне завершился контракт у бывшего руководителя клуба Сергея Новикова. Учредители ФК «Иртыш» приняли решение не продлевать его. Мы благодарим Сергея Юрьевича за работу.

Нашу команду ждёт новый виток развития, и придать его может Валерий Петраков, при котором «Иртыш» заиграл по-другому. Именно наставник и станет руководителем клуба!

Российский футбол знает немало примеров эффективного совмещения тренерской деятельности с руководящей должностью. На всю страну известны заслуги Олега Романцева, под руководством которого «Спартак» девять раз становился чемпионом России», — написано в заявлении клуба.

В предстоящем сезоне «Иртыш» будет выступать в золотой группе дивизиона «А» Второй лиги.