Валерий Петраков стал президентом омского «Иртыша»

Главный тренер омского «Иртыша» Валерий Петраков вступил в должность президента клуба. Об этом сообщил официальный сайт «Иртыша».
«Накануне завершился контракт у бывшего руководителя клуба Сергея Новикова. Учредители ФК «Иртыш» приняли решение не продлевать его. Мы благодарим Сергея Юрьевича за работу.
Нашу команду ждёт новый виток развития, и придать его может Валерий Петраков, при котором «Иртыш» заиграл по-другому. Именно наставник и станет руководителем клуба!
Российский футбол знает немало примеров эффективного совмещения тренерской деятельности с руководящей должностью. На всю страну известны заслуги Олега Романцева, под руководством которого «Спартак» девять раз становился чемпионом России», — написано в заявлении клуба.
В предстоящем сезоне «Иртыш» будет выступать в золотой группе дивизиона «А» Второй лиги.
- 12 июля 2023
-
03:59
-
03:48
-
03:32
-
03:23
-
03:13
-
02:45
-
02:36
-
02:24
-
02:15
-
02:04
-
01:42
-
01:35
-
01:28
-
01:15
-
01:10
-
00:53
-
00:52
-
00:31
-
00:26
-
00:17
-
00:17
-
00:00
- 11 июля 2023
-
23:57
-
23:55
-
23:39
-
23:32
-
23:20
-
23:07
-
23:01
-
22:45
-
22:36
-
22:36
-
22:17
-
22:09
-
22:01