«Барселона» может подписать молодого таланта Замбрано

«Барселона» ведёт переговоры о переходе 19-летнего полузащитника Оскара Замбрано из «ЛДУ Кито», сообщает MundoDeportivo со ссылкой на El Canal del Fútbol. Южноамериканский клуб ожидает официального предложения по своему футболисту.

Замбрано играл на недавнем чемпионате мира U-20, в котором сборная Эквадора дошла до 1/8 финала. В плей-офф южноамериканская сборная уступила Южной Корее (2:3). Хавбек во всех матчах своей команды выходил в стартовом составе и ни разу не был заменён. Также Замбрано является ключевым игроком в «ЛДУ Кито», занимающем третье место в национальном чемпионате.

В прошлом году футболиста просматривал «Аякс». Также хавбеком интересовались бразильский «Сан-Паулу» и «Колорадо Рэпидз» из MLS.

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