Малком — об уходе из «Барселоны»: иногда я задумываюсь, почему ушёл, но ни о чём не жалею

Атакующий полузащитник «Зенита» Малком поделился воспоминаниями от игры за «Барселону», а также рассказал жалеет ли он об уходе из испанского клуба.

«У меня было ещё одно предложение от «Ромы», но я решил исполнить мечту детства, перейдя в «Барселону». Роналдиньо, Неймар, Роналдо, Ромарио… Многие бразильцы добились там успеха. Более того, я хотел увидеть, что такое играть на самом высоком уровне, что такое работать с лучшими игроками мира. Это были игроки, которых я видел на своей игровой приставке! Я многому научился у них, особенно у Месси, это было невероятно.

В те времена я думал о том, чтобы как можно быстрее закончить розыгрыш. Даже если приходилось бить издалека, если это было необходимо. Не думаю, что я утратил эти качества, но в «Барсе» нужно было уметь контролировать игру. Нужно было быть умнее своих соперников. Поэтому я наблюдал за своими партнёрами и старался делать то же, что и они. Технический уровень был настолько высок, что просто наблюдать за ними, а потом играть — это опыт, который я никогда не забуду.

Иногда я задаюсь вопросом, почему я ушёл, но я ни о чем не жалею. Я был молод, мне нужно было играть. Поэтому я и решил уйти. Это был большой опыт, год, за который я многому научился. Не только как профессиональный игрок, но и как человек», — приводит слова Малкома Onze Mondial.