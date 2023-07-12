Романо: защитник молодёжной сборной Германии Янн Биссекк станет игроком «Интера» 12 июля

22-летний немецкий защитник датского «Орхуса» Янн Биссекк сегодня, 12 июля, станет новым игроком миланского «Интера», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, контракт с футболистом будет подписан до лета 2028 года. «Орхус» получит за трансфер € 7 млн плюс € 500 тыс. бонусами. На утро 12 июля назначено медобследование Биссекка в новом клубе.

Защитник играл за «Орхус» в сезоне-2021/2022 в аренде из «Кёльна», а летом 2022 года подписал с датчанами полноценный контракт. В общей сложности Биссекк принял участие в 68 матчах за «Орхус», забив шесть мячей и отдав три голевые передачи.

Футболист с 2016 года вызывается в молодёжные сборные Германии. Биссекк провёл все три встречи сборной Германии на молодёжном чемпионате Европы (до 21 года) — 2023, забив мяч в ворота сборной Израиля (1:1).