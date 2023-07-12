Алексеем Миранчуком интересуется «Болонья», игрок предпочитает вернуться в «Торино»
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Полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком интересуется «Болонья». Российский футболист, который точно покинет нынешнюю команду в летнее трансферное окно, хотел бы вернуться в «Торино». Об этом сообщает TuttoAtalanta со ссылкой на Sky Sport. По сведениям источника, переговоры между «Болоньей» и «Аталантой» не начнутся до тех пор, пока команда не продаст несколько футболистов.
27-летний Миранчук в минувшем сезоне играл за «Торино» на правах аренды, забив в 31 матче четыре гола и отдав шесть результативных передач. За «Аталанту» россиянин выступает с 2020 года, его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до окончания сезона-2023/2024.
Ранее сообщалось, что «Торино» также заинтересован в подписании Миранчука на полноценной основе.
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