Созин: решение Кузяева переехать во Францию поддерживаю, но не могу назвать выбор удачным

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал переход российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Чемпионат Франции – серьёзная марка. Но Далер мог бы попасть туда чуть позже и в клуб получше – транзитом через «Ференцварош». У Черчесова ему было бы проще засветиться, ведь сейчас венгры играют в квалификации ЛЧ, могут и в групповой этап пробиться. Да и знает его Черчесов получше – прокачал бы его и отпустил в клуб повыше уровнем, чем «Гавр».

В любом случае это выбор футболиста. Желание выбраться из зоны комфорта, переехать во Францию я только поддерживаю. Да, выбор клуба удачным назвать не могу, но удачи самому Далеру желаю. Жаль, что теперь мы его долго не увидим – о еврокубках в «Гавре» можно только мечтать», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.