Созин: не верю, что Фернандес перейдёт в «Зенит». Это нарушение моратория с ЦСКА

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Марио Фернандеса, ранее выступавшего за московский ЦСКА, в санкт-петербургский «Зенит».
«Я не верю, что Марио Фернандес перейдёт в «Зенит». Дело не в нюансах контракта: был он расторгнут или нет, какие там договорённости. Дело в том, что Марио – легенда клуба, который прекрасно с ним попрощался, забив гол. Дело в том, что Гинер для него – близкий человек, с которым у них прекрасные отношения. И я не верю, что Фернандес сказал ему: «Дайте два с половиной миллиона, или я перейду в «Зенит».
Но если «Зенит» перебил предложение ЦСКА деньгами – это нарушение моратория. Все знают о договорённости не переманивать футболистов. А здесь не просто футболист, а легенда клуба. Это будет открытая конфронтация. Для меня переход Марио в «Зенит» – как переход туда Игоря Акинфеева. Если договорённости больше не работают – значит, что-то в нашем футболе сломалось», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 6 июля 2023
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