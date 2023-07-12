Президент РПЛ Алаев рассказал об ожиданиях от нового сезона

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился ожиданиями перед стартом нового сезона турнира.
«Абаскаль сказал, что новый сезон будет более качественным и будет более острая борьба? У меня такие же ожидания. Мне кажется, все клубы качественно прошли подготовку, все хотят острой борьбы. Я не вижу проблем и причин, почему так не должно быть.
Никто наверняка не знает, как будет. Но из того, что я вижу, как идут кадровые работы в клубах, все нацелены на борьбу. Всем нам хочется интриги. Каждый следующий сезон мы будем ожидать ещё большей интриги. Трансферное окно? Началось оно бодро и ярко. В том числе и поэтому я уверен, что интриге быть на всех эшелонах турнирной таблицы», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
- 12 июля 2023
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